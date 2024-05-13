اخبار السعوديه

أحدهم استغل الرواسب.. ضبط مخالفين لنظام البيئة بحائل والرياض

0 نشر
واس - حائل - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم استغل الرواسب.. ضبط مخالفين لنظام البيئة بحائل والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل.
وأوضحت القوات أنه ضُبط معدتين تقومان بتجريف التربة يعمل عليها مقيم من الجنسية الهندية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

نظام البيئة في

و في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالرياض، ضبطت مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 10 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها.
وذكرت أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

الإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة.
وكذلك مناطق الرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا