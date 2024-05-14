مواطن يعفو عن قاتلة ابنه طفل خميس حرب قبل تنفيذ القصاص بلحظات

صفح المواطن حنش محمد مرعي الحربي عن قاتلة ابنه بسبب الله تعالى، قبل تنفيذ حكم القصاص بلحظات، في يوم الثلاثاء.

وتعود القضية، التي تنازل فيها المواطن “الحربي”، إلى ست سنوات، واشتهرت باسم قضية “طفل خميس حرب”.

عُثر على الطفل البالغ من العمر 12 عامًا مقتولًا بالحرق بالقرب من منزل أسرته بعد يومين من اختفائه، وتم اعتقال المشتبه بها من قريبات الطفل واعترفت بارتكاب الجريمة.

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