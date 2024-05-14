ضبط 30 طن تبغ منتهية الصلاحية

واستهدفت الحملة أحد المستودعات بمنطقة «الخمرة»، حيث ضبطت الفرق الميدانية داخل المستودع أعمال خلط وعمل منتجات «التبع» المتنوعة باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومواد البناء، بالإضافة لمواد مجهولة المصدر، حيث تجري تعبئتها في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها.
وأشارت أمانة جدة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.
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