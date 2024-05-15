تراند اليوم : شاهد.. أغرب طريقة لتهريب مخدرات "الأفيون" من أفغانستان إلى إيران

صحيفة الخليج 365: كشف مقطع فيديو عن طريقة طريفة يستخدمها تجار المخدرات في أفغانستان لتهريب المخدرات وخاصة "الأفيون"، إلى إيران.

ووفقاً للفيديو المتداول فقد نصب المزارعون الأفغان على الحدود من إيران "مقاليع"، يضعون فيها المخدرات ويقذفونها إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وكشفت وسائل إعلامية، أن المرة الواحدة يمكنها أن تنقل نصف كيلو جرام من الأفيون لمسافة 400 متر داخل الحدود الإيرانية.

وأوضحت أن المزارعين لجأوا إلى هذه الحيلة نظراً لأن حركة طالبان كثفت الاعتقالات المتعلقة بالمخدرات.