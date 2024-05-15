شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور عالمي.. المملكة تشكل أبعاد الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام