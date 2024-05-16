شكرا لقرائتكم خبر 2000 رحلة بقطار الحرمين لتنقلات ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أشرفت الهيئة العامة للنقل على قياس مدى الجاهزية لقطار المشاعر المقدسة، وقطار الحرمين السريع، والقطار الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك تزامنًا مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445هـ، حيث تضمنت عمليات الإشراف والرقابة زيارات ميدانية لمحطات قطار المشاعر المقدسة، والتي تتكون من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كلم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لقطار المشاعر المقدسة 72 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، ويهيئ 2000 رحلة؛ تسهم في تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشرفت الهيئة العامة للنقل على قياس مدى الجاهزية لقطار المشاعر المقدسة، وقطار الحرمين السريع، والقطار الآلي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك تزامنًا مع قرب موسم الحج لهذا العام 1445هـ، حيث تضمنت عمليات الإشراف والرقابة زيارات ميدانية لمحطات قطار المشاعر المقدسة، والتي تتكون من 9 محطات موزعة في المشاعر المقدسة، ترتبط بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كلم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لقطار المشاعر المقدسة 72 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، ويهيئ 2000 رحلة؛ تسهم في تسهيل حركة تنقل ضيوف الرحمن من مواقعهم وإليها. كما شملت الزيارات الميدانية الوقوف على مدى جاهزية قطار الحرمين السريع بجدة، الذي يتكون من 5 محطات و35 قطارًا، حيث يتجاوز عدد الرحلات لقطار الحرمين السريع خلال موسم الحج أكثر من 3.8 آلاف رحلة، ليضيف بذلك تجربة تنقل مريحة وسهلة. قطار الناقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز: التنقل داخل مبنى المطار الجديد (الصالة 1).

من منطقة إجراءات السفر.

إلى منطقة صالات السفر الدولية والعكس.

يبلغ طول مسار الناقل الآلي 750م.

4000 مسافر في الساعة في الاتجاه الواحد.

مزود بأحدث الأنظمة والتقنيات لضمان الجودة.

كانت هذه تفاصيل خبر 2000 رحلة بقطار الحرمين لتنقلات ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.