شكرا لقرائتكم خبر أوامر ملكية: تعيين مساعدين لوزراء المالية والتجارة والصناعة والسياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس عددا من الأوامر، تضمنت تعيين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

كما تضمنت إعفاء عبدالمحسن التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بأعمال نائب وزير الحرس الوطني.

كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين عبدالمحسن التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، و تعيين خالد بن محمد العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر إعفاء الشيهانة بنت صالح العزاز نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها، وتعيينها مستشارة بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وصدر أيضا تعيين مازن بن تركي السديري مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس سامي بن عبدالله مقيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت تعيين الربدي بن فهد الربدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالمحسن بن سعد الخلف نائبا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

وجرى تعيين عبدالعزيز بن سعود الدحيم مساعدا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله بن علي الأحمري مساعدا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين المهندس أنس بن عبدالله الصليع مساعدا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.