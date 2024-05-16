مشروع لتوفير 12 مليون عبوة ماء مبردة للحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير 12 مليون عبوة ماء مبردة لضيوف الرحمن، دشنت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة مشروع «سقيا الحاج» في المشاعر المقدسة، وفي منافذ الحرم، ومواقيت الإحرام، والمطارات، وميناء جدة الإسلامي، وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عائض بن درهم، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإشراف لجنة السقاية والرفادة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مضيفا أن مشروع «سقيا الحاج» هو أحد مشاريع الجمعية النوعية التي تحظى بدعم أهل الخير والإحسان خلال موسم الحج وعشر ذي الحجة، كما يأتي امتدادا للنجاحات التي حقّقتها الجمعية على مدى الأعوام الماضية.

وبين أن الجمعية ستشارك هذا العام من خلال توفير 17 برادة سعة كل منها 40 قدما ذات التبريد العالي تتنقل في المشاعر المقدسة بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة وتلبي البرادة الواحدة حاجة 60 ألف حاج، ويتم تعبئتها على مدار الساعة، وتوزيعها عبر فرق عمل تطوعية مؤهلة خدمة لضيوف الرحمن وعملا بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «أفضل الصدقة سقي الماء»، مشيرا إلى أن الجمعية قدمت منذ مطلع العام الميلادي الحالي وحتى الآن 166 مبادرة تطوعية، شارك في تنفيذها 1114 متطوعا ومتطوعة، يمثلون 11 فريقا تطوعيا نفذوا خلالها 7879 ساعة تطوعية، في حين بلغ العائد الاقتصادي من التطوع 179113 ألف ريال.

مواقع المشروع: