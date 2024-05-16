شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من رياح وأتربة مثارة على حائل.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل‏.و‏تؤدي الحالة إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينا أنها ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏، وتستمر حتى ‏الساعة ‏العاشرة ‏مساءً‏.‏كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول.وتأتي مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ونجران .