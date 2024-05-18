تراند اليوم : لندن.. شاهد: موظفو متجر يعتدون بالضرب على لص بعد جره إلى المخزن وهو يصرخ "الله أكبر"

ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو، لحظة جر لص مشتبه به إلى مخزن في أحد متاجر سينسبري في لندن، قبل ركله من الموظفين خلف الأبواب المغلقة.

وصرخ الموظفون الغاضبون على اللص ليقولوا له "ابق في الأسفل"، بينما يصرخ "الله أكبر"، فيما قال قول أحد الموظفين "خذوه إلى الداخل"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفق الفيديو فإنه تم جر اللص من سترته إلى المخزن الموجود في الجزء الخلفي من المتجر.

وشوهد الموظفون بعد ذلك يركلون اللص خلف الباب، ويطلق عليه "الموظفون المصرح لهم فقط"، حيث يبدو أنه يصرخ "أنا آسف".