احتفاء بالمرأة السعودية في القطاع البحري

تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري، وينطلق تحت عنوان «آفاق آمنة: المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية»، لتؤكد دور المرأة السعودية وحضورها الرائد والمؤثر في تطور صناعة النقل البحري على جميع المستويات الإقليمية والدولية. وتهدف المناسبة السنوية إلى تبادل المعرفة والخبرات في القطاع البحري، وتشجيع المساواة والابتكار بين الجنسين، إضافة على دعم التعليم والتدريب للنساء في مجالات البحرية والملاحة.



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