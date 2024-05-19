المملكة تتسلم رئاسة الألكسو بأغلبية الأصوات حتى 2026

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جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس التنفيذي عقب اجتماع المؤتمر العام في دورته 27 الذي اختتم أعماله أمس الأول في جدة، حيث أبدى أعضاء المجلس الشكر والتقدير على ما تحقق من نتائج إيجابية وعمل تكاملي للمجلس التنفيذي خلال فترتي رئاسة المملكة السابقتين التي امتدت إلى عامين وعشرة أشهر منذ يوليو من العام 2021م.
وأكدت الدول العربية ممثلة في أعضاء المجلس التنفيذي لـ»الألكسو»، على أهمية المضي قدما واستمرار المجلس التنفيذي في رؤيته الجديدة والمتقدمة، واصفين ما تم إنجازه بالنقلة المهمة في تاريخ المجلس نحو تعزيز دوره في دعم المنظمة وبرامجها لخدمة توجهاتها في العالم العربي، ورعاية مصالح الدول العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم.
ورفع رئيس المجلس التنفيذي لـ «الألكسو» ممثل المملكة هاني المقبل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من تمكين ورعاية دائمتين للدور السعودي في الألكسو، مما انعكس على فاعلية هذا الدور ورئاسة السعودية للمجلس التنفيذي خلال دورتين سابقتين لتسهم بتأثير كبير دعم دائم لتطوير العمل في المنظمة.
أبرز جهود المملكة:
- رسمت خارطة طريق مؤسسية داخل المجلس التنفيذي.
- دعم المجلس للعمل بشكل فعال مع المنظمة وفق عمل تشاركي وتكاملي.
- تحويل مشاريع الدول وتطلعات المنظمة إلى واقع ملموس بفضل تمكين العمل الجماعي.
- تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء وتنفيذ الأعمال برؤية مشتركة.
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