شكرا لقرائتكم خبر 27 جائزة خاصة وكبرى ترفع رصيد المملكة في آيسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024»، منها 18 جائزة كبرى و9 جوائز خاصة خلال تنافسهم مع 1700 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة من 10 - 17 مايو الحالي.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» أن المملكة نالت من الجوائز الكبرى جائزتين في المركز الثاني، و6 جوائز في المركز الثالث، و10 جوائز في المركز الرابع.

وأكدت الأمينة العامة لـ»موهبة» الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمواهب والعلم والابتكار، ويبرهن على نجاح التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين «موهبة» ووزارة التعليم، والممكنات التي وفرتها المنظومة الوطنية لتنمية قدرات طلبة المملكة الاستثنائية وضمان حضورهم القوي في المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن تحقيق 27 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024» يعد تتويجا للجهود المشتركة، ويؤكد الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال تعزيز القدرات البشرية والابتكار.

وأضافت «نفخر في «موهبة» بمواصلة رعاية وتمكين طلبة الوطن وتزويدهم بكل ما يلزم، ليس فقط للتفوق في المسابقات الدولية ولكن ليكونوا سفراء للعلم والإبداع يمثلون الوطن بأعلى المستويات».

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها الخاصة في معرض «آيسف 2024» إلى 160 جائزة، منها 110 جوائز كبرى، و50 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ 2007.

الطلاب الفائزون بالجوائز:

المركز الثاني:

حمد الحسيني في مجال الطاقة.

عبير اليوسف في مجال الكيمياء.

المركز الثالث:

إلياس خان في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية.

سليمان المسند ولطيفة الغنام في مجال الطاقة.

تركي الدلامي في مجال الهندسة البيئية.

تهاني أحمد في مجال علم المواد.

ليلى زواوي في مجال العلوم الطبية الانتقالية.

المركز الرابع: