شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة ماليزية بدور المملكة في خدمة القرآن الكريم وحفظته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمن عدد من الشخصيات الإسلامية في مملكة ماليزيا ما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم المسلمين وخدمتهم وتشجيع أبنائهم لحفظ القرآن الكريم ونشر الإسلام الوسطي المعتدل.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات بمسابقة إتقان الوطنية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 16، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة ماليزيا، يوم أمس السبت، بالتعاون مع مؤسسة إتقان لتعليم القرآن الكريم بماليزيا.

وأقيم الحفل في الجامعة الإسلامية العالمية بالعاصمة كوالالمبور.

173 متسابقًا

شارك في التصفيات النهائية 173 متسابقًا ومتسابقة من أصل 1200 متسابق ومتسابقة من مختلف ولاياتها الماليزية، فاز منهم 54 فائزًا وفائزة.



خدمة القرآن الكريم

وأوضح مفتي ولاية برليس بمملكة ماليزيا د. محمد عصري زين العابدين، أن حفظ القرآن الكريم أمر عظيم، ولا يحفظ كتاب الله إلى من أكرمه الله سبحانه وتعالى وفضّله على كثير من خلقه.وأكد أن دور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وفق المنهج الوسطي المعتدل، وخدمة كتاب الله ريادي وكبير، مشيرًا إلى جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دعم وتنظيم لمثل هذه المسابقات القرآنية التي تتسق مع جهود المملكة في العناية بالقرآن الكريم وتحفيز الشباب على حفظه.

كما أشاد المدير المؤسس لمؤسسة إتقان للتعليم رئيس قسم القرآن والسنة في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا د. نشوان بن عبده بجهود المملكة ممثلة في قيادتها الرشيدة لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخدمة القرآن الكريم وحفظته.

وثمن لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تنظيم ودعم هذه المسابقة وغيرها من الأعمال، والبرامج التي لها دور كبير في تعزيز وتوطيد العلاقة بين المملكة وماليزيا.

خادم للأمة الإسلامية

من ناحية أخرى قدم المحاضر في قسم الدرسات القرآنية والسنة بالجامعة الإسلامية بماليزيا أبوحافظ بن صلاح الدين، شكره وتقديره للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

وقال: خادم الحرمين الشريفين لنا كمسلمين، خادم للأمة الإسلامية على ما يقدمه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ على تنظيم ودعم هذه المسابقة القرآنية، وفي نشر الإسلام السمحة.

خدمة الإسلام والمسلمين

ويجسد تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمثل هذه المسابقات القرآنية والبرامج المتنوعة في مختلف دول العالم، عناية المملكة ممثلة بقيادتها الرشيدة لخدمة الإسلام والمسلمين.

كما تحظى باهتمام وعناية معالي الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتعكس رسالة المملكة في نشر المنهج الإسلامي الصحيح المعتدل القائم على الكتاب والسنة، وخدمة القرآن الكريم وحفظته.