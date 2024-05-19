شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات مطار الملك عبد العزيز لاستقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام