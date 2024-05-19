- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات مطار الملك عبد العزيز لاستقبال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استعد مطار الملك عبد العزيز بجدة منذ وقت مبكر، لإقامة حفل استقبال طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في أرض الوطن.
ويأتي هذا بعد تحقيقهم 27 جائزة دولية، وتمثيل المملكة العربية السعودية عالمياً بالمشاركة في مسابقة آيسف 2024.
---
وتُعد النجاحات الوطنية التي يُحققها الطلبة السعوديون في أهم المحافل الدولية مثل "آيسف" و"آيتكس"، ثمرة العناية الدائمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله-.
كما يحقق هذا مُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.
وذلك ضمن أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار، مواصلين بذلك إنجازاتهم السابقة التي حققوها في ذات المُسابقتين بنسخها الماضية.
ويأتي هذا بعد تحقيقهم 27 جائزة دولية، وتمثيل المملكة العربية السعودية عالمياً بالمشاركة في مسابقة آيسف 2024.
---
إنجازات طلاب المملكة في آيسفومن المقرر وصول رحلتهم خلال الساعة القادمة حيث تعد أكبر مسابقة علمية عالمية، والتي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وتُعد النجاحات الوطنية التي يُحققها الطلبة السعوديون في أهم المحافل الدولية مثل "آيسف" و"آيتكس"، ثمرة العناية الدائمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله-.
كما يحقق هذا مُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.
إنجازات عالمية للطلاب السعوديينوحقق الطلاب السعوديون 114 ميداليات وجائزة كبرى وخاصة في "آيسف 2024" و"آيتكس2024".
وذلك ضمن أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار، مواصلين بذلك إنجازاتهم السابقة التي حققوها في ذات المُسابقتين بنسخها الماضية.