السعودية | طيران ناس يشارك في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 كراعٍ ذهبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي و الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، مشاركته كراعٍ ذهبي في مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويجمع 5000 من الخبراء وقادة صناعة الطيران من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك وزراء ومصنعون ومسؤولون تنفيذيون بالجهات التنظيمية وشركات الطيران والمطارات.

وتهدف الدورة الثالثة للمؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو، تحت شعار “تعزيز مستوى الربط العالمي”، إلى جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لقطاع الطيران في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تحويل البلاد إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط.