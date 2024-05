شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال الحجاج العراقيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكمل منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية، جاهزيته لاستقبال الحجاج برًّا من جمهورية العراق الشقيقة، وسط اكتمال جميع التجهيزات والخدمات الجمركية والأمنية والصحية والتطوعية، وذلك بمتابعة من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية.وتعمل منظومة الخدمات بالمنفذ على سرعة إنهاء كل الإجراءات للحجاج، وتقديم جميع الخدمات والرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جَنّدت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانياتها المادية لراحة ضيوف الرحمن.