أعرب السعوديون، وخاصة الأطباء والفنانين والأكاديميين، عن حزنهم العميق لرحيل الطبيب السوداني الشهير الدكتور أمين العاقب، الذي توفي في مصر بعد صراع مع المرض.
كان الدكتور العاقب قد عمل في المملكة لمدة ثلاثة عقود، حيث عمل في تخصص طب الأطفال في المنطقة الشرقية منذ عام 1980 وحتى 2008. وخلال هذه الفترة، شغل منصب رئيس قسم الأطفال في مستشفى الملك فهد في الهفوف، وأدار قسم التعليم الطبي المستمر.
وصف السعوديون الدكتور العاقب بأنه “ملاك الرجال والرجل الملاك”، وأشادوا بسيرته المميزة والنبيلة التي كرّسها في خدمة الناس. وشارك في نعيه عدد من المشاهير السعوديين، بما في ذلك استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالله العبدالقادر، والفنان إبراهيم الحساوي، والإعلامي حمود الفايز.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل طبيب الأطفال السوداني الشهير الدكتور أمين العاقب بعد مسيرة حافلة.. والسعوديين ينعونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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