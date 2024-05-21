تراند اليوم : شاهد.. لحظة نشوب حريق داخل "نفق" بعد وقوع حادث مروري بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، نشوب حريق في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء بالرياض إثر حادث مروري.
وأظهر الفيديو، تصاعد النيران والدخان من داخل النفق.
وأفاد الدفاع المدني، أنه تم إخماد النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، نشوب حريق في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء بالرياض إثر حادث مروري.
وأظهر الفيديو، تصاعد النيران والدخان من داخل النفق.
وأفاد الدفاع المدني، أنه تم إخماد النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
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