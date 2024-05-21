تراند اليوم : سعوديون ينعون طبيباً سودانياً عمل في المملكة 30 عاماً وتوفي في مصر

صحيفة الخليج 365 : نعى السعوديون، وتحديداً الأطباء والفنانين والأكاديميين الطبيب السوداني أمين العاقب، الذي توفي في مصر بعد صراع مع المرض.

وعبر السعوديون عن حزنهم على خبر وفاة العاقب الذي عمل في المملكة طوال ثلاثة عقود.

وكان العاقب يعمل في المنطقة الشرقية، في تخصص طب الأطفال، حيث عمل في الأحساء منذ عام 1980 وحتى العام 2008، قبل أن يترك المملكة بعد احتفال وتكريم رسمي.

وبجانب عمله في علاج المرضى، عمل الدكتور أمين العاقب في رئاسة قسم الأطفال في مستشفى الملك فهد في الهفوف، وإدارة قسم التعليم الطبي المستمر، في السعودية، وعضو سابق في المكتب التنفيذي للجمعية السودانية للمتخصصين بطب الأطفال، وأستاذ طب الأطفال في جامعة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية السودان.

ومن بين التغريدات التي نعت العاقب، قال استشاري أمراض القلب، الدكتور عبدالله العبدالقادر: "انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل ملاك الرجال والرجل الملاك، أنقى من قابلت من الرجال، الطبيب الأريب الحبيب النقي التقي، أخي الحبيب الدكتور أمين العاقب".

وأضاف: "كأن سيرته من ألف ليله وليلة، هي أقرب للخيال، قضى حياته خادماً للناس مُعيناً لهم لا أقول نبيلاً بل هو النُبل نفسه".

كما شارك في نعي العاقب، الفنان إبراهيم الحساوي، والإعلامي حمود الفايز، ومشاهير سعوديون آخرون.