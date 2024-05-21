أصوات إبداعية لإبراز المواهب السينمائية السعودية بمهرجان كان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، جلسة حوارية بعنوان «الأصوات الإبداعية»، ألقت الضوء على المواهب السينمائية السعودية الشابة، داخل الجناح السعودي التابع لهيئة الأفلام، بحضور عدد من المهتمين بالقطاع السينمائي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، جلسة حوارية بعنوان «الأصوات الإبداعية»، ألقت الضوء على المواهب السينمائية السعودية الشابة، داخل الجناح السعودي التابع لهيئة الأفلام، بحضور عدد من المهتمين بالقطاع السينمائي. تأتي هذه الجلسة الحوارية في إطار مشاركة المركز السنوية في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقام حاليا بدورته الـ77.

وسلطت الضوء على المشاريع الـ15 التي أعلن إثراء فوزها بدعم «برنامج إثراء الأفلام».

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