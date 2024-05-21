شكرا لقرائتكم خبر الكفاءة والدقة والسرعة أبرز مميزات مبادرة «طريق مكة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل فريق من الكفاءات السعودية المؤهلة من منسوبي المديرية العامة للجوازات، حجاج بيت الله الحرام في صالة مبادرة «طريق مكة» بمطار إسنبوغا الدولي بأنقرة، بالترحيب والتهنئة باللغة التركية.

ويباشر الفريق التأكد من الحصول على تأشيرة الحج، ثم توزيع الحجاج على الكاونترات، لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة، إضافة إلى الحقائب المتنقلة والمكتب المتنقل.

بعد ذلك، تتم عملية التأكد من الجوازات عند بوابة الخروج، والانتقال لصالة الانتظار التي تمتلئ جدرانها بتصاميم ورسومات لبيت الله الحرام والكعبة المشرفة، حيث يشعر الحاج بالروحانية، وتستمر عملية التنظيم الدقيق، إذ يتم التأكد من وجود جميع الحجاج، والتأكد من جوازات السفر قبل الصعود إلى الطائرة، ليتوجهوا بعد ذلك إما إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أو إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والانتقال بعد ذلك إلى مقار سكنهم عبر مسارات خصصت لذلك.

ويتميز العمل بسرعة الإجراء ودقة التنفيذ، ويعود ذلك للكفاءات المؤهلة والمدربة، والأجهزة الحديثة، واستخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي.

مبادرة «طريق مكة»

إحدى مبادرات وزارة الداخلية.

ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

يتم تنفيذها للعام السادس على التوالي.

الجهات المشاركة تتضمن: