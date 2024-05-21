شكرا لقرائتكم خبر النظافة العامة تتصدر البلاغات الالكترونية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة بأن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات بلغت 81%، حيث تقوم الإدارة العامة لتجربة العميل باتباع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، من خلال فريق عمل متخصص وعلى مدار 24 ساعة، بما يتوافق مع جميع الأجهزة الالكترونية الذكية، وترسل مباشرة إلى الإدارات المختصة، لتتم متابعة البلاغ والتأكد من حله ومعالجته وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي ، مع إرسال رسالة sms للمبلغ برقم خاص للبلاغ وأيضاً في حال تم إغلاق البلاغ.
وأفادت الأمانة؛ أن استقبال البلاغات يتم عبر قنوات متعددة، مثل مركز العمليات 940 وتطبيق بلدي، وتطبيق توكلنا، ومأمور الأمانة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم النظام على أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، كما تسعى الأمانة باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، وذلك في إطار برنامج التحوّل الوطني للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية، وبهدف تطوير بيئة العمل والارتقاء بخدمة العملاء، وتحقيقا لتطلعات السكان وتلبية احتياجاتهم.
البلاغات الواردة:
- 44,418 بلاغا الكترونيا.
- من 1 إلى 30 أبريل 2024.
- نسبة الإنجاز لهذه البلاغات 81%.
- ملاحظات النظافة العامة.
- التشوه البصري.
- السيارات التالفة.
- التعديات.
- الإنارة المتعطلة.
- مخالفات المنشآت الغذائية.
- مستوى النظافة بالمطاعم.
كانت هذه تفاصيل خبر النظافة العامة تتصدر البلاغات الالكترونية في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.