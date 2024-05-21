شكرا لقرائتكم خبر النظافة العامة تتصدر البلاغات الالكترونية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 44418 بلاغا الكترونيا، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل من 2024م تنوعت ما بين ملاحظات النظافة العامة، والتشوه البصري، والسيارات التالفة، والتعديات، والإنارة المتعطلة، والمخالفات الصحية في المنشآت الغذائية، بما في ذلك تدني مستوى النظافة بالمطاعم وسوء التخزين للأطعمة وغيرها.

وأوضحت الأمانة بأن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات بلغت 81%، حيث تقوم الإدارة العامة لتجربة العميل باتباع أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، من خلال فريق عمل متخصص وعلى مدار 24 ساعة، بما يتوافق مع جميع الأجهزة الالكترونية الذكية، وترسل مباشرة إلى الإدارات المختصة، لتتم متابعة البلاغ والتأكد من حله ومعالجته وفق مدة زمنية معينة حسب اتفاقية مستوى تقديم الخدمة في وقت قياسي ، مع إرسال رسالة sms للمبلغ برقم خاص للبلاغ وأيضاً في حال تم إغلاق البلاغ.

وأفادت الأمانة؛ أن استقبال البلاغات يتم عبر قنوات متعددة، مثل مركز العمليات 940 وتطبيق بلدي، وتطبيق توكلنا، ومأمور الأمانة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم النظام على أفضل الأنظمة في استقبال وتسديد البلاغات، كما تسعى الأمانة باستمرار لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، وذلك في إطار برنامج التحوّل الوطني للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية، وبهدف تطوير بيئة العمل والارتقاء بخدمة العملاء، وتحقيقا لتطلعات السكان وتلبية احتياجاتهم.

البلاغات الواردة:

44,418 بلاغا الكترونيا.

من 1 إلى 30 أبريل 2024.

نسبة الإنجاز لهذه البلاغات 81%.

أبرز البلاغات: