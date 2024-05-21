إصدار 246 خريطة مكانية لحالة التصحر في المملكة

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وأجرت فرق المركز خلال المرحلة الأولى من المشروع المسوحات الميدانية ودراسات وبحوث لتقييم حالة التصحر، وتدهور الأراضي، وتحديد آلية مكافحة التصحر، وتحييد تدهور الأراضي وحماية المعرض منها لخطر التصحر، إضافة إلى وضع الخطط المستقبلية الخاصة بالتعامل معها وحمايتها وتحسين خصائصها الفيزيائية والحيوية.
واعتمد العمل في المشروع على الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمسح الميداني، ويشمل أخذ عينات للتربة وإجراء التحاليل اللازمة ودراسة النباتات الموجودة بمواقع الدراسة، ومن ثم تحليل البيانات المتوفرة والصور الفضائية، وإعداد خرائط مكانية لها توضح المواقع المتدهورة وغير المتدهورة وحالة الأراضي المتدهورة، والثابتة، والمحسنة، وإعداد الخطط المناسبة لها.
وأوضح المركز أنه تم انطلاق المرحلة الثانية من المشروع بداية من منطقة الرياض، حيث سيتم خلالها تحديد النقاط الساخنة وتصنيف حالات ومسببات التصحر وتدهور الأراضي، وتنفيذ المزيد من المسوحات الميدانية لدراسة المواقع المتدهورة وغير المتدهورة.
ويهدف مشروع تقييم حالة التصحر وتدهور الأراضي؛ إلى رصد وتصنيف حالات ومسببات التصحر وتدهور الأراضي في المملكة، ووضع أفضل الخطط وتطوير آليات مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي، إضافة إلى تطوير حوكمة تنفيذ الآليات والتدابير المعدة من قبل فريق المشروع.
أهداف المركز:
- حماية كافة مواقع الغطاء النباتي.
- الرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها.
- الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي.
- التصدي للسلوكيات الخاطئة والضارة.
- الإشراف على إدارة أراضي المراعي.
- تحقيق التنمية المستدامة لتحقيق جودة الحياة.
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