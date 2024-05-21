صورة معلمة تحرم طالبة من جائزة التفوق تثير غضب المغردين

في حالة قوية من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد المنصات صورة لمعلمة ابتدائية تجاهلت إحدى طالباتها عند توزيع جوائز التفوق.

تُظهر الصورة المتداولة مجموعة من الطالبات المتفوقات يحملن شهادات شكر ويقفن بجوار بعضهن البعض لالتقاط صورة جماعية، بينما تجلس طالبة وحيدة على المقعد وتنظر إلى زميلاتها. وأثار هذا الموقف غضب المغردين.