شاهد أحدث ظهور للفنان عبدالله السدحان برفقة زوجته خلال عرض فيلمه الجديد نورة

وثق مقطع فيديو متداول، أحدث ظهور للفنان عبدالله السدحان مع زوجته أثناء العرض الرسمي لفيلمه الجديد “نورة”.

وأظهر الفيديو، عبد الله السدحان وهو يقف ويلتقط الصور مع زوجته، وأمسك بيدها قبل العرض.

والتقط السدحان أيضا صورا مع فنانة أخرى أثناء تواجدها لحضور عرض الفيلم.

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