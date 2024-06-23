تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام وهي سعيدة وتغني وترقص لزوجها مبارك الهاجري.

وظهرت أحلام وهي تغني “ومستغرب ! .. طبيعي اللي حصل ما بينك وبيني.. أنا رغم الحنان اللي سكنّي .. ما قدرت ألين.. أحن شلون ! .. وإنت اللي على القسوة مربيني.. عجزت أتغاضى عن كرهي لكل لحظاتنا الحلوين”.

وبعدها عبرت عن سعادتها بعودة لمبارك لمنزله بعد رحلة عمل على ما يبدو، فيما بادلها الأخير نفس الشعور وسمع صوته وهو يضحك في الفيديو.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أحلام تغني وترقص فرحا بعودة زوجها مبارك الهاجري للمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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