فاجأ الفنان عبدالله السدحان الممثلة “ماريا البحراوي” وقام بتقبيل يدها أثناء التقاط الصور في العرض الأول لـ” ⁧‫فيلم نورة‬⁩”.

وأظهر الفيديو، السدحان يقف بجانب زوجته لالتقاط الصور في العرض الخاص للفيلم.

وفي اللقطات التالية من الفيديو صافح السدحان الفنانة ماريا البحراوي وأثناء ذلك قام بتقبيل يدها ثم وقفت لالتقاط الصور.

كانت هذه تفاصيل خبر في العرض الأول لـ ⁧‫فيلم نورة‬⁩.. شاهد الفنان عبدالله السدحان يفاجئ الممثلة ماريا البحراوي ويقبل يدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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