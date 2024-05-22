شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم ينبع" يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

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النقل المدرسي

الدمام - شريف احمد - دعت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي "رافد" للعام الدراسي القادم 1446هـ.وبينت أن التسجيل عبر نظام نور الوزاري: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx ، موضحة أن انتهاء فترة التسجيل يوم الاثنين الموافق 4 / 12 / 1445هـ.وأوضحت إدارة التعليم أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ويستثنى من ذلك المعفيون من رسوم النقل من أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة.وأشارت إلى ضرورة تفعيل العنوان الوطني للطلبة المستفيدين باعتباره مطلبًا أساسيًا في التسجيل .