شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة.. رحلة عنوانها السكينة والروحانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتضن المدينة المنورة مُنذ مطلع شهر ذو القعدة طلائع ضيوف الرحمن الراغبين في تأدية مناسك الحج.حيث يتوالى توافد الحجيج على طيبة الطيبة في رحلتهم الإيمانية لقضاء موسم ما قبل الحج في زيارة المسجد النبوي الشريف والعديد من المواقع والمعالم الإسلامية.ووثّقت عدسات الكاميرات جانباً من مشاهد تواجد ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة وسط منظومة خدمات مُتميزة تُنفذها جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج.