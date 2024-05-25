شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 48 درجة.. ارتفاع الحرارة بالمملكة حتى منتصف يوليو والشرقية الأكثر حرًا والان نبدء بالتفاصيل

طقس حار

هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة في المنطقة الشرقية ستكون مرتفعة، وتصل إلى 48 درجة مئوية خلال الفترة من 19 مايو الى 15 يونيو، مشيراً إلى انخفاض فرصة هطول الأمطار على المملكة باستثناء المرتفعات الجنوبية والغربية ومرتفعات مكة المكرمة.وأوضح المركز أنه خلال الأسبوع الأول من 19 إلى 25 مايو تشير التوقعات الشبه موسمية، إلى أن درجات الحرارة العظمي على المملكة ستكون متفاوتة من منطقة لأخرى في حدود 30 إلى 46 درجة مئوية.وتنخفض الحرارة في المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة تبوك بينما تكون الحرارة مرتفعة في المنطقة الشرقية وجزء من الربع الخالي.وفي هذه المناطق من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة مئوية في الأسبوع الجاري، وفي الأسبوع الثاني من 26 مايو الى 1 يونيو من المتوقع أن درجة الحرارة العظمى على المملكة ستكون متفاوتة ما بين 30 إلى 47 درجة مئوية.وفي الأسبوع الثالث من 2 الى 8 يونيو يتوقع أن تكون درجات الحرارة على المملكة متفاوتة ما بين 28 إلى 48 درجة مئوية، وتكون الحرارة المنخفضة على المرتفعات الجنوبية الغربية تكون الحرارة مرتفعة في المنطقة الشرقية والجهة الشرقية من الربع الخالي.وفي الأسبوع الرابع من 9 الى 15 يونيو يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على المملكة ما بين 27 إلى 47 درجة مئوية.وتكون الحرارة منخفضة في المرتفعات الجنوبية الغربية، بينما تكون الحرارة مرتفعة في المنطقة الشرقية، وفي هذه المنطقة قد تتجاوز درجة الحرارة 47 درجة مئوية.وعن توقعات هطول الأمطار الشبه فصلية على مناطق المملكة، أوضح المركز أنه في الأسبوع الأول 19-25 مايو تشير التوقعات إلى انخفاض فرصة هطول الأمطار على المملكة باستثناء هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات مكة المكرمة.والأسبوع الثاني 26 مايو الى 1 يونيو تقل فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة ، وفي الأسبوع الثالث من 2 الى 8 يونيو تزداد فرص هطول الأمطار لتكون غزيرة إلى غزيرة جداً على جنوب المملكة للمناطق عسير، جازان ونجران)، وقد تصل كمية الهطول الأسبوعية ما بين 50-60ملم .وفي الأسبوع الرابع من 9 - 15 يونيو من المتوقع أيضًا أن تقل فرص هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.