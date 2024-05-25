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منفذ جديدة عرعر.. 60 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر لخدمة حجاج العراق

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واس - عرعر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شارك 60 متطوعاً ومتطوعة تابعين لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية في تقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة منفذ جديدة عرعر البري لأداء مناسك الحج.
وتمثل دور المتطوعين والمتطوعات الفترة الصباحية والمسائية في مساعدة كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة ولإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، إضافةً إلى ركن توعوي وتثقيفي يقوم فيه المتطوعون بأخذ وفحص مؤشرات العلامات الحيوية للحجاج.
الهلال الأحمر بخدمة حجاج العراق بمنفذ جديدة عرعر - واس
الهلال الأحمر بخدمة حجاج العراق بمنفذ جديدة عرعر - واس

3 فرق إسعافية

وتوجد 3 فرق إسعافية بالمنفذ مجهزة بأحدث المعدات لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للمرضى والمصابين من ساحات مدينة الحجاج إلى مستشفى جديدة عرعر.
الهلال الأحمر بخدمة حجاج العراق بمنفذ جديدة عرعر - واس
الهلال الأحمر بخدمة حجاج العراق بمنفذ جديدة عرعر - واس
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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