شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ جديدة عرعر.. 60 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر لخدمة حجاج العراق والان نبدء بالتفاصيل

3 فرق إسعافية

الدمام - شريف احمد - شارك 60 متطوعاً ومتطوعة تابعين لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية في تقديم الخدمات الإسعافية والإنسانية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة منفذ جديدة عرعر البري لأداء مناسك الحج.وتمثل دور المتطوعين والمتطوعات الفترة الصباحية والمسائية في مساعدة كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة ولإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج، إضافةً إلى ركن توعوي وتثقيفي يقوم فيه المتطوعون بأخذ وفحص مؤشرات العلامات الحيوية للحجاج.وتوجد 3 فرق إسعافية بالمنفذ مجهزة بأحدث المعدات لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للمرضى والمصابين من ساحات مدينة الحجاج إلى مستشفى جديدة عرعر.