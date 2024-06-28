شكرا لمتابعة خبر عن استمرار تقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين لنهاية الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكملت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ استعداداتها لصلاة الجمعة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والقاصدين والزائرين، مقرونًا بالالتزام بما صدر من التوجيه الكريم مؤخرًا بتقصير وتخفيف مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ لتكون في حدود 15 دقيقة، وبتأخير الأذان الأول؛ ليكون بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق؛ حتى نهاية فصل الصيف؛ بسبب اشتداد الحرارة.

وجاء هذا التوجيه الكريم ليسطر أن شعار المملكة الدائم هو “الإنسان أولًا”، ويبرهن أنها لا تألوا جهدًا وعطاء لحجاج بيت الله وقاصدي الحرمين الشريفين، ويمحق كل دعوة تنال من خدمة المملكة لضيوف الرحمن وحفظها لأمنهم وسلامتهم، ولا سيما أمنهم الصحي الذي هو في هرم الأولويات وقمة الاهتمامات.

وجهزت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها الدينية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية لقاصدي بيت الله الحرام من المصلين، والطائفين والمعتمرين لصلاة الجمعة؛ ليؤدوا شعائرهم المعظَّمة في أجواء تعبدية إيمانية خاشعة.

يذكر أن التوجيه الكريم بتقصير وتخفيف مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ استند على أن الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكبرى قائمة على حفظ الضروريات الخمس، والتي منها النفس، قال سبحانه: «وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، ومراعاة أحوال المصلين القاصدين للحرمين لأداء صلاة الجمعة، وبخاصة المصلين في المطاف والسطح والساحات الخارجية، وتزامن خطبة وصلاة الجمعة مع ذروة اشتداد الحرارة.