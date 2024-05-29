شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون "الملك سلمان للإغاثة" و"الصحة العالمية" في مكافحة الكوليرا باليمن والان نبدء بالتفاصيل



جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها 77 بمدينة جنيف.

وقّع البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وحضر التوقيع المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة. أنشطة وقائية وعلاجية وسيجري بموجب الاتفاقية الحد من انتشار مرض الكوليرا في اليمن من خلال مجموعة من الأنشطة الوقائية والعلاجية، وتأمين اللقاحات والأدوية والمستهلكات الطبية للمختبرات المركزية، وتوفير معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

كما تشمل أنشطة المشروع دفع الميزانيات التشغيلية لحملات التطعيم وفرق الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أنشطة التقصي الوبائي، فضلًا عن دعم الأنشطة الأساسية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية الدمام - شريف احمد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع منظمة الصحة العالمية، للحد من انتشار مرض الكوليرا في جميع أنحاء في اليمن، بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي.جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها 77 بمدينة جنيف.وقّع البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس.وحضر التوقيع المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة.وسيجري بموجب الاتفاقية الحد من انتشار مرض الكوليرا في اليمن من خلال مجموعة من الأنشطة الوقائية والعلاجية، وتأمين اللقاحات والأدوية والمستهلكات الطبية للمختبرات المركزية، وتوفير معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية.كما تشمل أنشطة المشروع دفع الميزانيات التشغيلية لحملات التطعيم وفرق الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أنشطة التقصي الوبائي، فضلًا عن دعم الأنشطة الأساسية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في اليمن.