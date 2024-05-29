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4 يونيو.. بدء تشغيل رحلات جوية منتظمة بين المملكة وبولندا

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وبولندا، ابتداءً من 4 يونيو المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعية.
وأكدت عبر حسابها بمنصة "إكس" أن ذلك يأتي في إطار الجهود لتعزيز الربط الجوي بين المملكة والعالم، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.

رحلات جوية منتظمة

سبق وأعلنت الهيئة، عن بدء تشغيل رحلات منتظمة بين إيطاليا والمملكة، والتي تنطلق من يوم 2 يونيو المقبل.
وأوضحت بدء تشغيل رحلات منتظمة بين إيطاليا والمملكة ابتداء من 2 يونيو 2024 بين روما والرياض بواقع 5 رحلات أسبوعية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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