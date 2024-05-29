شكرا لقرائتكم خبر عن 4 يونيو.. بدء تشغيل رحلات جوية منتظمة بين المملكة وبولندا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وبولندا، ابتداءً من 4 يونيو المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعية.
وأكدت عبر حسابها بمنصة "إكس" أن ذلك يأتي في إطار الجهود لتعزيز الربط الجوي بين المملكة والعالم، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
وأوضحت بدء تشغيل رحلات منتظمة بين إيطاليا والمملكة ابتداء من 2 يونيو 2024 بين روما والرياض بواقع 5 رحلات أسبوعية.
وأكدت عبر حسابها بمنصة "إكس" أن ذلك يأتي في إطار الجهود لتعزيز الربط الجوي بين المملكة والعالم، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
رحلات جوية منتظمةسبق وأعلنت الهيئة، عن بدء تشغيل رحلات منتظمة بين إيطاليا والمملكة، والتي تنطلق من يوم 2 يونيو المقبل.
وأوضحت بدء تشغيل رحلات منتظمة بين إيطاليا والمملكة ابتداء من 2 يونيو 2024 بين روما والرياض بواقع 5 رحلات أسبوعية.