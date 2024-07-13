ملف رياضة الخليج 365.. فوز الأهلي.. السوبر الأفريقي في السعودية.. وتغريدة شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، أبرزها فوز الأهلي على بيراميدز، وإقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في السعودية، وأول تغريدة لأحمد شوبير بعد إقالته من أون تايم سبورتس.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

القاضية الثانية.. أفشة يقود ريمونتادا الأهلي أمام بيراميدز ويُقلص فارق الصدارة

قاد البديل محمد مجدي "أفشة" الأهلي لريمونتادا أمام بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 14 وانتهت بفوزهم بنتيجة 3-2.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر لـ "الخليج 365": السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في السعودية

كشف عضو بارز في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لموقع "الخليج 365"، الإتفاق الرسمي الذي تم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مكان إقامة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول تغريدة لأحمد شوبير بعد إيقافه

كتب الإعلامي ولاعب النادي الأهلي أحمد شوبير أول تغريدة بعد إيقافه من الظهور على شاشة قنوات أون سبورت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إصابة لاعب الأهلي ومغادرته فندق الإقامة قبل مباراة بيراميدز بساعة

تعرض لاعب الأهلي عمر كمال عبدالواحد لنزلة معوية خلال تواجده بالفندق مع فريقه قبل مواجهة نظيره بيراميدز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول صور من حفل زفاف نور الشربيني وطبيب الأسنان عمرو الحلو

عُقد اليوم الجمعة حفل زفاف نجمة الإسكواش المصرية نور الشربيني وطبيب الأسنان عمرو الحلو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المنتخب المصري أم السويسري؟.. لاعب نيوشاتل يكشف لـ "الخليج 365" من سيختار

كشف لاعب نيوشاتل زاماكس السويسري، نوي ليند، صاحب الأصول المصرية، المنتخب الذي سيختاره حال تلقيه عرض تمثيل لمصر وسويسرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"شقيقتها قامت بسبي".. شهد سعيد تتحدث عن حقيقة تعمدها إصابة جنة عليوة (صور)

نفت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، كل ما نسب إليها من قبل زميلتها جنة عليوة، بأنها تعمدت إسقاطها خلال سباق بطولة الجمهورية للدراجات وإصابتها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طرت في الهواء.. عمر علاء: يكشف تفاصيل اصطدامه بسيارة مدرب منتخب مصر للفروسية

كشف لاعب المنتخب القومي المصري للترايثلون (سباحة - دراجات - ركض)، عمر علاء الدين عبد الحميد، تفاصيل الحادث التي تعرض له من قبّل ياسر عصر مدرب منتخب مصر للفروسية والخماسي الحديث.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد الفوز على بيراميدز".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز، على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هو المسؤول.. ولا توجد قصور".. تناقض تصريحات اللجنة الأولمبية واتحاد الدراجات بشأن شهد سعيد

علق الثنائي ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ووجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات، على أزمة اللاعبة شهد سعيد ومشاركتها في أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا