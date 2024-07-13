الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي : السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء اليوم الجمعة إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وأشار كاف في بيان رسمي إلى إقامة اللقاء بين قطبي الكرة المصرية يوم 27 سبتمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح أنه سيتم تحديد ملعب المباراة وتوقيتها في وقت لاحق.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي بعد إقامة نسخة العام الماضي في مدينة الطائف.

وانتهت هذه النسخة بفوز اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بهدف دون رد.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السوبر الأفريقي للمرة الثانية بعد 20 عاما، حيث فاز الزمالك بهدف على الأهلي في نسخة 1994 بجنوب أفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 على حساب الترجي التونسي بينما انتزع الزمالك كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السعودية للمرة الثانية هذا العام حيث فاز الأهلي بهدفين دون رد في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي يوم 8 مارس في ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر السعودي.