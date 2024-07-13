السعودية هتان السيف تخطف أنفاس المتابعين وإيمان بركة بـ"الضربة القاضية"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: في لحظة حاسمة من التاريخ الرياضي السعودي، تمكنت البطلة السعودية هتان السيف من تحقيق إنجاز كبير بفوزها في بطولة PFL Mena بعد تغلبها على المصرية إيمان بركة في نزال قوي جرى في الصالات الخضراء بالرياض.

اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة، شهد مواجهة شرسة انتهت بـ"الضربة القاضية"، حيث تمكنت هتان من توجيه ركلة قوية أسقطت بركة أرضًا وأجبرتها على الانسحاب.

في تصريح لها بعد النزال، أعربت هتان السيف عن سعادتها البالغة بهذا الانتصار، قائلة: "أنا جداً فرحانة، وشكرًا جزيلاً لكل من كان حاضرًا ودعمني، أحبكم كثيرًا"، وأضافت: "أنا أحب السعودية بكل جوارحي". هذه الكلمات البسيطة عكست الروح الوطنية العالية لهتان وحبها الكبير لوطنها.

وسط مشاعر من الفرح والفخر..



البطلة السعودية #هتان_السيف بعد فوزها على منافستها المصرية إيمان بركة:



"أنا مرة فرحانة..أحب السعودية كل أبوها".#دوري_المقاتلين_المحترفين



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pic.twitter.com/ZYk1QzSuaG — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 12, 2024

— أخبار السعودية (@SaudiNews50)

النزال الذي جمع بين السيف وبركة كان مليئًا بالإثارة والتشويق منذ البداية. وقبل ساعات قليلة من المواجهة، انتشر مقطع فيديو يظهر إيمان بركة وهي تؤدي حركات استعراضية مبهرة، مستعرضة مهاراتها وثقتها العالية. لكن المفاجأة كانت في ردة فعل هتان السيف التي وقفت بثبات وصلابة، تراقب منافستها بهدوء وثقة، مما عكس قوة تحدي لا تتزعزع. هذه اللحظات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الموقف، وأشادوا بردة فعل السيف الهادئة التي عكست إصرارها وعزيمتها.

ضحية هتان السيف الجديدة 😅👍 pic.twitter.com/whZH8ScfyL — وردجنات (@fofoaa909) July 12, 2024

— وردجنات (@fofoaa909)

وتأتي هذه المواجهة ضمن فعاليات الوزن الرسمية للسلسلة الثانية من نزالات الموسم الأول لدوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PFL)، حيث شارك في هذا الحدث 24 مقاتلاً ومقاتلة من 11 دولة مختلفة.

وتهدف البطولة إلى توفير منصة للملاكمين العرب لإبراز مهاراتهم على مستوى دولي، وتعزيز مكانة الرياضة القتالية في المنطقة.

يذكر أن هتان السيف من مواليد الرياض عام 2002، وبدأت مشوارها الرياضي بممارسة رياضة الكاراتيه والجودو، لتحقق شهرة واسعة بفضل إنجازاتها في مجال الرياضة النسائية بالمملكة. وفي عام 2021، اتخذت قرارًا جريئًا بدخول عالم الفنون القتالية، وهو ما كان نقطة تحول كبيرة في حياتها، حيث أصبحت واحدة من أبرز المقاتلات في هذا المجال على مستوى العالم.