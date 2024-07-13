شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الرياض اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات طقس الرياض اليوم السبت، موضحًا تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة.
وأشارت إلى ارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق.
وتشير تنبيهات "الأرصاد" إلى تأثر الأفلاج، والسليل بهذة الموجة وارتفاع في درجة الحرارة من 49 - 50 درجة مئوية.
وتبدأ الحالة من الساعة الـ 11 صباحًا، وحتى الساعة الـ 5 مساءً.
وأشارت إلى ارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق.
طقس الرياض اليوم السبتكما تشمل حريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والخرج والحريق، والدلم، المزاحمية ، وحوطة بني تميم، وادي الدواسر.
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