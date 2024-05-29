شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة تعلن المواقيت المكانية لإحرام الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

المواقيت المكانية

ذات عرق الأهل العراق والقادمين من جهتهم، ويبعد 92 كلم عن مكة.

ذو الحليفة (آبار علي) لأهل المدينة ومن يأتي من جهتهم ويبعد 420 كلم عن مكة.

قرن المنازل (السيل الكبير) لأهل نجد والقادمين من جهتهم، ويبعد 94 كلم عن مكة.

يَلَمْلَمُ (السعدية) لأهل اليمن والقادمين من جهتهم، ويبعد 115 كلم عن مكة.

الجحفة لأهل الشام والقادمين عبر البحر، ويبعد 187 كلم عن مكة، ويُخرم الناس اليوم من رابغ التي تبعد عن مكة 204 كلم.

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الحج والعمرة أن المواقيت المكانية شرعت تعظيما لبيت الله الحرام.وبينت أنه الحاج والمعتمر يلزمهما الإحرام منها، سواء كان قادمًا بالطائرة أو عن طريق البر أو البحر.بينت وزارة الحج والعمرة أن تلك المواقيت المكانية هي: