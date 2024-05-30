شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقي برئيس المحكمة العليا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والوفد المرافق بالعاصمة سيئول بالسيد تشيون داي يوب، رئيس إدارة المحاكم والمحكمة العليا في كوريا الجنوبية.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القضائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزهما على الصعيد القضائي، وتبادل الخبرات في الأعمال العدلية وأفضل الممارسات القضائية في المملكة وكوريا الجنوبية.وأشار المعجب إلى الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة - أيدهم الله - للسلطة القضائية في المملكة ومنحهم الاستقلال التام وتطوير البيئة التشريعية بشكل مستمر لتحقيق العدالة الناجزة.