شكرا لقرائتكم خبر عن جنيف.. وزير الصحة يبحث زيادة فرص التعاون مع وفد صيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وفدًا صينيًا برئاسة نائب وزير الصحة بجمهورية الصين الشعبية تساو شويتاو.

جاء ذلك على هامش حضوره اجتماعات جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين المنعقده في جنيف.

وبحث الجانبان سبل تطوير أوجه التعاون بين البلدين في الخدمات الصحية والأمن الصحي، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز الصحة العالمية.