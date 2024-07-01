رصد اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المريخ

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- بواسطة أيمن الوشواش - رصد بسماء الوطن العربي صبيحة اليوم اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المريخ؛ حيث فصل بينهما 4 درجات في ظاهرة شوهدت بالعين المجردة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر والمريخ رصدا قبل 3 ساعات و30 دقيقة من شروق الشمس باتجاه الأفق الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة فلم يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن أمكن ذلك من خلال المناظير، مشيرا إلى أن رصد ومتابعة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيفية تغيره بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل منتصف يناير 2025، وهذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد بسماء الوطن العربي صبيحة اليوم اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المريخ؛ حيث فصل بينهما 4 درجات في ظاهرة شوهدت بالعين المجردة.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر والمريخ رصدا قبل 3 ساعات و30 دقيقة من شروق الشمس باتجاه الأفق الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة فلم يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن أمكن ذلك من خلال المناظير، مشيرا إلى أن رصد ومتابعة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيفية تغيره بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل منتصف يناير 2025، وهذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل. وقال «إن السبب في أن الكوكب الأحمر - المريخ - يظهر ساطعا في بعض الأحيان هو أن الأرض تستغرق عاما لتدور حول الشمس مرة واحدة، بينما يستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة، ويحدث تقابل المريخ - عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس - كل عامين و50 يوما.

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