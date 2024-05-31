شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على جازان ورياح شديدة في بدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتشمل محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة والعيدابي، وفيفا، وهروب، وصبيا، وضمد، وأبو عريش، وصامطة، والطوال ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. رياح شديدة على بدر نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم - بمشيئة الله - من رياح شديدة على محافظة بدر.

وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ور ياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومترًا /ساعة. وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.