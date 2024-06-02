شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تبدأ القبول في ماجستير القانون الرياضي ودكتوراة الرسم والفنون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي عن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا لأكثر من أربعين برنامجًا نوعيًا لطلاب وطالبات الدراسات العليا، جميعها برامج متوائمة مع مستهدفات الرؤية ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية، بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًا وعالميًا.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح حتى 6/6/2024م، حيث تضم برامج أكاديمية نوعية مجانية ومدفوعة تنفيذية مهنية في عدة مجالات أهمها الأمن السيبراني، تصميم الأزياء، التقنية الحيوية، القانون الرياضي، التربية الخاصة ومناهج وطرق التدريس،الكيمياء الصناعية، إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع، القانون، الأمن السيبراني، علوم البيانات، اللغويات التطبيقية، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم وغيرها، كما تتفرد جامعة جدة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون.
وأوضحت الجامعة أن التسجيل متاح حتى 6/6/2024م، حيث تضم برامج أكاديمية نوعية مجانية ومدفوعة تنفيذية مهنية في عدة مجالات أهمها الأمن السيبراني، تصميم الأزياء، التقنية الحيوية، القانون الرياضي، التربية الخاصة ومناهج وطرق التدريس،الكيمياء الصناعية، إدارة الأعمال، المحاسبة، إدارة المشاريع، القانون، الأمن السيبراني، علوم البيانات، اللغويات التطبيقية، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم وغيرها، كما تتفرد جامعة جدة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون.