شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السرب بطولة النجم أحمد السقا يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم السرب بطولة النجم الكبير أحمد السقا، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة WATCH IT، خلال فترة قصيرة من عرضه، حيث يعد الفيلم من أبرز الأفلام التي تناولت بطولات القوات الجوية في الحفاظ على أمن وآمان مصرنا الحبيبة، وبذلك التصدر يستكمل مسيرة نجاحه الجماهيرى، حيث عرض فيلم "السرب" على المنصة يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر الجاري.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.