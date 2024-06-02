شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد من جنوب إفريقيا يطلع على التعبئة الآلية لعبوات زمزم والان نبدء بالتفاصيل

التعبئة الآلية لعبوات زمزم

الدمام - شريف احمد - أجرى وفد من مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا زيارة إلى مركز التعبئة الآلية لعبوات زمزم التابع لشركة الزمازمة.وتعرف الوفد على عملية آلية إنتاج وتعبئة وتغليف عبوات ماء زمزم التي تسلم لحجاج بيت الله الحرام.وكان في استقبال الوفد مدير الإنتاج بالمركز المهندس عبد الإله منيف، الذي قدّم تعريفية عن عمليات التعبئة والتغليف والتخزين.كما استعرض عددًا من التقنيات الحديثة المستخدمة من خلال تعبئة ماء زمزم المبارك.وأوضح أن المركز يشتمل على وحدة مستقلة لقياس الجودة في كافة مراحل التصنيع والتعبئة والتغليف، بهدف ضمان أعلى معايير الإتقان والسلامة.