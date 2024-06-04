شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف توقعات طقس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات طقس المدينة المنورة غدًا الثلاثاء.

ونبّه من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجة الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية على محافظتي العيص وخيبر. طقس المدينة المنورة وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ5 مساءً.

من جهة أخرى يدشن المركز الوطني للأرصاد، غدًا الثلاثاء، أعماله التشغيلية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة استعدادًا لموسم حج هذا العام 1445هـ.

وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن توقعات حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال موسم الحج.