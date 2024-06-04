شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين مع الشركات المغربية والان نبدء بالتفاصيل



وركز اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية د. سامي الصالح، على جهود الوزارة وخططها نحو تطوير قطاع التعدين، والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في المملكة، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال.

إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة في كلا البلدين.

الاستراتيجية الشاملة للتعدين واستعرض اللقاء أبرز ملامح الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة ونظام الاستثمار التعديني، إضافة إلى الأطر التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، والمبادرات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، بهدف تحفيزهم وتسهيل إجراءات التراخيص لهم.

وشهد اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب د. ليلى بنعلي، وعددٍ من مسؤولي المؤسسات التعدينية الكبرى المغربية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة "مناجم"، وممثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات "OCP"، ورئيس الفيدرالية الصناعية التعدينية، إلى جانب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.

المنظمة العربية للتنمية الصناعيةويأتي اللقاء ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الحالية للمغرب، التي يرأس خلالها وفد المملكة العربية

ويرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر. الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مسؤولي كبرى الشركات التعدينية في المملكة المغربية وأبرز المستثمرين المغربيين في هذا القطاع، بهدف تعزيز التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المهمة التي يوفرها القطاع التعديني السعودي، والخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.وركز اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية د. سامي الصالح، على جهود الوزارة وخططها نحو تطوير قطاع التعدين، والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في المملكة، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال.إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة في كلا البلدين.واستعرض اللقاء أبرز ملامح الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة ونظام الاستثمار التعديني، إضافة إلى الأطر التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، والمبادرات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين، بهدف تحفيزهم وتسهيل إجراءات التراخيص لهم.وشهد اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب د. ليلى بنعلي، وعددٍ من مسؤولي المؤسسات التعدينية الكبرى المغربية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة "مناجم"، وممثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات "OCP"، ورئيس الفيدرالية الصناعية التعدينية، إلى جانب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.المنظمة العربية للتنمية الصناعيةويأتي اللقاء ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية الحالية للمغرب، التي يرأس خلالها وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والتي تعقد في العاصمة الرباط، خلال الفترة من 4 إلى 6 من شهر يونيو الحالي.ويرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر.