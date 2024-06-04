السعودية | “موسم الغبار الربيعي” انتهى ولكن..”المسند”: شذت جازان والشرقية عن القاعدة!

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “موسم الغبار الربيعي” انتهى ولكن..”المسند”: شذت جازان والشرقية عن القاعدة! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المستد، إنه بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، باستثناء منطقتين.
وأوضح “المسند”، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن القاعدة يشذ عنها الشرقية؛ حيث تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو.
وأضاف: كما “تتعرض جازان لموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.