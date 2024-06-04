اخبار السعوديه

السعودية | “موسم الغبار الربيعي” انتهى ولكن..”المسند”: شذت جازان والشرقية عن القاعدة!

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “موسم الغبار الربيعي” انتهى ولكن..”المسند”: شذت جازان والشرقية عن القاعدة! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المستد، إنه بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، باستثناء منطقتين.

 

وأوضح “المسند”، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن القاعدة يشذ عنها الشرقية؛ حيث تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو.

وأضاف: كما “تتعرض جازان لموسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا