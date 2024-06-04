السعودية | “موسم الغبار الربيعي” انتهى ولكن..”المسند”: شذت جازان والشرقية عن القاعدة!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المستد، إنه بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، باستثناء منطقتين.